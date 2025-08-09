Rimini, 88enne accoltellato con forbici in strada dopo una lite: arrestato un 28enne

© Carabinieri
Un acceso diverbio in strada si è trasformato in un grave episodio di violenza nel centro di Rimini. I carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato un 28enne originario della provincia di Salerno con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si è verificato nei pressi del Tempio Malatestiano. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe discusso per motivi ancora da chiarire con un 88enne, nato nella provincia di Pesaro e residente a Santarcangelo. Nel corso della lite, il 28enne avrebbe estratto un paio di forbici colpendo l'anziano al torace.
Dopo l'aggressione, l'uomo si è dato alla fuga ma è stato subito rintracciato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri, allertata dai passanti che avevano assistito alla scena. I militari hanno anche recuperato l'arma, gettata poco distante dal luogo dell'accaduto. L'anziano è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi" di Rimini, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Per il 28enne, su disposizione della Procura, si sono aperte le porte del carcere.
