Rimini, 88enne accoltellato con forbici in strada dopo una lite: arrestato un 28enne

Dopo l'aggressione, l'uomo si è dato alla fuga ma è stato subito rintracciato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri, allertata dai passanti che avevano assistito alla scena. I militari hanno anche recuperato l'arma, gettata poco distante dal luogo dell'accaduto. L'anziano è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi" di Rimini, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Per il 28enne, su disposizione della Procura, si sono aperte le porte del carcere.