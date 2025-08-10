Salva il cane caduto nel Po ma ha un malore per lo sforzo: morto 86enne nel Mantovano

È accaduto sabato 9 agosto sulle rive del fiume a Quingentole. La vittima è Paolo Müller, noto tartufaio della zona
Era riuscito a salvare il suo cane da tartufo, caduto in un fosso del Po. Ma non ha retto alla fatica e ha avuto un malore fatale. È morto così Paolo Müller, 86enne di Brescia, noto per la sua attività di tartufaio che esercitava nel territorio di Quingentole, in provincia di Mantova. L'uomo, che dopo il salvataggio ha perso i sensi ed è finito in arresto cardiaco, è stato subito trasportato d'urgenza all'ospedale di Pieve di Coriano, ma dopo due ore il suo cuore ha cessato di battere.
Come riporta il Giornale di Brescia, intorno alle 13 di sabato 9 agosto, Müller stava cercando tartufi, insieme alla compagna, lungo gli argini del fiume Po a Quingentole, nel Mantovano. Con loro, il fedele cane da tartufi. L'animale, forse inseguendo la pista di un animale selvatico, è caduto dalla ripa finendo nelle acque limacciose. La coppia ha cominciato a gridare, tentando di recuperarlo nonostante le rive fossero particolarmente impervie. Le urla hanno attirato un passante, che ha cercato di aiutare la coppia, senza successo.
I due si sono dunque rivolti al 112, che ha inviato sul posto una squadra di vigili del fuoco di Suzzara. Come scrive il Giornale di Brescia, Müller li ha guidati fino al punto in cui il cane era caduto. Mentre ormai l'animale stava annegando, l'86enne è riuscito ad acciuffarlo e a riportarlo a riva. Tanta la soddisfazione per aver recuperato, vivo, l'animale ma anche tanta la stanchezza. Che gli è stata fatale. Mentre i soccorritori stavano raccogliendo i dati per il verbale, Müller ha cominciato a sentirsi male, perdendo i sensi e andando in arresto cardiaco. I vigili del fuoco hanno subito cominciato le manovre di rianimazione, fino all'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo Mantovano.
Una volta stabilizzato, l'uomo è stato caricato sull'ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale di Pieve di Coriano in gravissime condizioni. Due ore dopo, in ospedale, il decesso. Per lui, riporta il Giornale di Brescia, un arresto cardiaco dovuto al forte stress subìto. Müller era particolarmente noto nella zona per la sua attività di tartufaio e per la tartufaia che curava da anni nel territorio di Quingentole.
