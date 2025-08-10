Salva il cane caduto nel Po ma ha un malore per lo sforzo: morto 86enne nel Mantovano

I due si sono dunque rivolti al 112, che ha inviato sul posto una squadra di vigili del fuoco di Suzzara. Come scrive il Giornale di Brescia, Müller li ha guidati fino al punto in cui il cane era caduto. Mentre ormai l'animale stava annegando, l'86enne è riuscito ad acciuffarlo e a riportarlo a riva. Tanta la soddisfazione per aver recuperato, vivo, l'animale ma anche tanta la stanchezza. Che gli è stata fatale. Mentre i soccorritori stavano raccogliendo i dati per il verbale, Müller ha cominciato a sentirsi male, perdendo i sensi e andando in arresto cardiaco. I vigili del fuoco hanno subito cominciato le manovre di rianimazione, fino all'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo Mantovano.