La padrona del cane ritrovato nel napoletano: "Mi hanno chiesto 450 euro per riabbracciarlo"

"Quando il ragazzo me l'ha riportato, ho chiamato i carabinieri che erano già in contatto con mio marito. L'hanno fermato qui fuori e hanno trovato un altro cane in macchina", conclude la donna. A spiegare le dinamiche della vicenda è anche il capitano dei carabinieri di Giugliano in Campania Matteo Alborghetti: "Noi abbiamo ricostruito, una volta fermato il giovane e messo in salvo il cane, quello che era avvenuto dietro le quinte: uno scambio di messaggi tra il ragazzo e il padre, un pluripregiudicato. Il signore di cui parlava il ragazzo era in realtà suo papà. Il fatto che sia stato ritrovato un altro cane ci fa pensare che possa trattarsi di un sistema già rodato. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione in concorso e il padre è stato deferito in stato di libertà".