Il fenomeno dei Perennial: gli over 50 che si allenano e stanno attenti all'alimentazione

Muscolosi, attenti all'alimentazione e con un'età superiore ai 50 anni. È questo il profilo dei cosiddetti "Perennial", gli over 50 che hanno reso la ricerca del benessere non solo un obiettivo da perseguire, ma un vero e proprio stile di vita da praticare in maniera rigorosa. "Zona Bianca" spiega e analizza questo fenomeno in costante crescita, raccogliendo la testimonianza di alcune persone che da tempo sposano questo modo di vivere.