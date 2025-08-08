Marocco, inondazione nella Valle dell'Ourika: fiume in piena

Una violenta ondata di maltempo ha colto di sorpresa gli abitanti della Valle dell'Ourika, in Marocco. Una tempesta si è abbattuta per ore sulle montagne circostanti, provocando forti piogge che hanno rapidamente ingrossato i fiumi della zona. L'improvvisa piena ha generato disagi e timori tra i residenti, colpiti da un fenomeno meteorologico intenso e improvviso. Le autorità locali sono intervenute per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della popolazione.