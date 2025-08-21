Bambini annegati in piscina, i tragici casi di questa estate italiana

Un altro bambino di quattro anni è morto pochi giorni dopo a Castrezzato (Brescia): caduto in acqua in piscina, non toccava ed è annegato. Era ancora vivo quando è stato recuperato, ma le condizioni erano già disperate. E' morto 48 ore dopo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo. E poco dopo si è suicidato, per il senso di colpa, il bagnino che era responsabile della sorveglianza in quella piscina.