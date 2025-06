Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: morto bimbo di quattro anni

Secondo quanto ricostruito, nel parco acquatico dove è accaduto l'incidente c'era tanta gente in piscina e i bagnini stavano controllando la situazione, tanto che il corpo galleggiante del bambino è stato individuato quasi subito. Immediate le manovre di rianimazione da parte del personale dell'impianto, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Giunti sul posto, i soccorsi hanno stabilizzato il bambino e lo hanno trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.