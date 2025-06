ENNESIMA TRAGEDIA Ferrara, morto il bambino di 11 anni soccorso in mare | Tre vittime in 48 ore

Domenica si sono registrate altre due tragedia in acqua nel Ferrarese: un 16enne è deceduto in mare nel tentativo di aiutare due bagnanti in difficoltà, mentre un bambino di 6 anni è morto in piscina a Lido delle Nazioni