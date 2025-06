Cagliari, 16enne trovato senza vita in mare: giallo sulle cause della morte

Un 16enne residente a Sestu, Mariano Olla, è stato trovato senza vita nelle acque del porto turistico di Su Siccu a Cagliari. Sono stati alcuni pescatori a notare il corpo galleggiare a circa dieci metri dalla riva. Il giovane indossava le scarpe e un paio di pantaloncini ma era a torso nudo. Dopo il recupero, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Brotzu, dove lunedì sarà eseguita l'autopsia. Per ora la causa della morte resta un giallo. Da una prima ispezione cadaverica, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: un possibile malore mentre faceva il bagno o una caduta accidentale nelle acque del porticciolo. Potrebbe anche essere morto in un altro punto, in una parte più interna, e il corpo potrebbe poi essere stato trascinato dalla corrente. Nella zona venerdì sera si è tenuta una festa in riva al mare. Non è ancora chiaro se il 16enne fosse tra i partecipanti alla festa.