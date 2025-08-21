Bimbo di due anni sfugge al controllo e annega in piscina nel Ragusano

La tragedia è avvenuta nella casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina
© Ansa
Un bimbo di due anni è annegato in una piscina nella casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire sulla scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all'attenzione degli adulti. Il padre e i nonni del bimbo gestiscono un noto oleificio.
La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, in un'abitazione dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze. Il bimbo aveva da poco compiuto due anni: si sarebbe allontanato, raggiungendo la piscina fuori terra - montata nella veranda dell'abitazione - e arrampicandosi sui gradini sarebbe poi caduto in acqua.
Quando i familiari si sono accorti dell'accaduto, non c'era più nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorrerlo anche da parte dei sanitari del 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il comune di Santa Croce Camerina, in segno di lutto, ha annullato tutti gli eventi estivi in programma questa sera.
