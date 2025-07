Verona, bimbo annegato in piscina: accertata la morte cerebrale

La commissione ospedaliera di Verona ha accertato la morte cerebrale di un bambino di 2 anni, soccorso dal Suem 118 la sera di sabato 28 giugno, per sindrome da annegamento in una piscina a Pacengo di Lazise. Il piccolo si trovava con i genitori in un residence. Era arrivato alla Terapia intensiva pediatrica di Borgo Trento in condizioni cliniche già gravissime. Al piccolo paziente è stato diagnosticato il danno cerebrale irreversibile dopo due giorni in terapia di supporto massimale.