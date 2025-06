Ritrovato morto il bagnino Matteo Formenti, era sotto indagine per l'annegamento del bimbo in piscina

Il piccolo, che pare non sapesse nuotare, si trovava nel parco acquatico insieme al padre che lo ha perso di vista e quando ha iniziato a cercarlo ha notato in acqua il corpicino che galleggiava esanime. I soccorsi sono stati veloci, stando a quanto raccontato dai testimoni, e il quadro clinico complesso ha spinto i medici a trasportare in elisoccorso il minore all'ospedale di Bergamo dove è morto dopo due giorni. Quanto sia rimasto nell'acqua della piscina non è al momento ancora chiaro. Il pubblico ministero di Brescia Caty Bressanelli ha disposto l'autopsia sul corpo.