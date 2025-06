Bagnino trovato morto, la procura di Brescia apre un'inchiesta per istigazione al suicidio

Era figlio unico, viveva a Chiari e lavorava come assistente bagnante tra Castrezzato, al parco acquatico “Tintarella di Luna”, e un relais di lusso a Erbusco. Matteo Formenti, 28 anni, è stato trovato morto nella mattinata del 25 giugno in una zona boscosa a Cologne, ai piedi del Monte Orfano. Il suo corpo è stato individuato da due runner in via dei Cappuccini: era a terra, con la testa infilata in un sacchetto di plastica e le mani legate con un lucchetto da bicicletta. A pochi metri, l’auto e lo zaino. L’ipotesi principale è il suicidio, anche se si attendono i risultati dell’autopsia per confermare la dinamica. Il gesto potrebbe essere collegato al senso di colpa e alla pressione per l’indagine in corso: Formenti era infatti indagato per omicidio colposo dopo la morte del piccolo Michael, 4 anni, annegato venerdì scorso nella piscina dove lui era di turno. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. "Atto dovuto per permettere l'autopsia sul corpo dell'uomo", fanno sapere gli inquirenti.