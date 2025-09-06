Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
In via Adelchi

Milano, pedone investito sulle strisce: muore dopo il ricovero in ospedale

Le sue condizioni erano gravissime, il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso

06 Set 2025 - 09:57
© IPA

© IPA

È morto poco dopo il ricovero in codice rosso al Policlinico di Milano un giovane di 25 anni investito questa mattina, intorno alle 5:40, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Adelchi, nel quadrante orientale del capoluogo lombardo. Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente insieme agli agenti della Polizia Locale, il giovane ha riportato un politrauma a seguito dell’impatto. L’automobilista coinvolto, un ragazzo della stessa età della vittima, si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non sono emersi elementi che facciano pensare alla fuga o alla guida in stato di alterazione, ma ogni ipotesi resta al vaglio degli inquirenti.

milano
incidente

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri