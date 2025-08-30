Francia, un'auto travolge alcuni pedoni: un morto e cinque feriti

Una macchina ha investito, nella notte, un gruppo di pedoni che si trovavano davanti a un bar a Évreux, in Normandia (Francia), causando un morto e cinque feriti, due dei quali in condizioni gravi. A raccontare la dinamica il sindaco di Évreux, Guy Lefrand. "Questa mattina sono stato informato di un grave incidente avvenuto davanti al locale La Winery, in avenue Winston Churchill. È scoppiata una rissa che ha provocato un movimento di folla e un veicolo ha investito diverse persone", ha riferito in un post su Facebook. "Il bilancio provvisorio è di un morto, due feriti in condizioni critiche e tre feriti in condizioni meno gravi", ha aggiunto, esprimendo "commozione e profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari".