Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NEL SANNIO

Pietrelcina (Benevento), sconto tra auto e moto: morto 25enne

11 Set 2025 - 01:05
© IPA

© IPA

Un 25enne è morto in un incidente stradale a Pietrelcina, in provincia di Benevento. La moto guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un'auto lungo la statale 212. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo alla vittima.

incidente stradale
benevento

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri