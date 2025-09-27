Giugliano (Napoli), ladro fugge all'alt e ferisce a morsi un carabiniere: denunciato

Tutto è cominciato quando due carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno notato due persone sospette a bordo di un furgone. All'alt, i due - cittadini ghanesi di 47 e 45 anni - sono fuggiti nelle campagne vicine, inseguiti dai militari dell'Arma. Ne è nata una violenta colluttazione, con il 45enne che ha tentato di divincolarsi dalla presa con morsi, calci e pugni. Il carabiniere ha riportato un dito fratturato e diverse ferite da morso.