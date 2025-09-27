Logo Tgcom24
Cronaca
INSEGUIMENTO... CON SORPRESA

Giugliano (Napoli), ladro fugge all'alt e ferisce a morsi un carabiniere: denunciato

L'uomo, un ghanese di 45 anni, aveva appena rubato due motociclette insieme a un complice

27 Set 2025 - 10:04
© Carabinieri

© Carabinieri

Nascondevano nel furgone due motociclette di grossa cilindrata appena rubate. Per questo, quando si sono trovati di fronte i carabinieri a Giugliano (Napoli), non si sono fermati all'alt e sono scappati. Da lì è cominciata una rocambolesca fuga, finita... a colpi di morsi. Uno dei due fuggitivi ha infatti "addentato" più volte il militare dell'Arma per divincolarsi dalla sua presa.

Cosa è successo

 Tutto è cominciato quando due carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno notato due persone sospette a bordo di un furgone. All'alt, i due - cittadini ghanesi di 47 e 45 anni - sono fuggiti nelle campagne vicine, inseguiti dai militari dell'Arma. Ne è nata una violenta colluttazione, con il 45enne che ha tentato di divincolarsi dalla presa con morsi, calci e pugni. Il carabiniere ha riportato un dito fratturato e diverse ferite da morso.

Lui denunciato, arrestato il complice

 Nel cassone del furgone sono state rinvenute le due motociclette, rubate poco prima dell'alt e già restituite ai proprietari. Il 47enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere. Il 45enne è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione. Il carabiniere ferito è stato trasferito nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

