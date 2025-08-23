Imola, rapina due supermercati in otto minuti e chiede scusa "per il disturbo": arrestato il ladro "gentile"

Otto minuti dopo, i carabinieri hanno ricevuto una richiesta d'aiuto analoga proveniente da un altro supermercato che si trova vicino al primo. Due cassiere hanno riferito ai carabinieri che un uomo vestito con abiti invernali, il volto travisato e armato di cutter giallo e nero le aveva costrette, con tono pacato e atteggiamento educato ad aprire le casse: "Buongiorno, aprite i cassetti e nessuno si fa male". A casse aperte, le due dipendenti si sono defilate nell'area Informazioni; hanno atteso la consumazione della rapina e la fuga del rapinatore, che si è allontanato con 1.364 euro. Prima di uscire dal supermercato, però, il rapinatore ha avuto il "tatto" di ringraziare, scusarsi e salutare le cassiere, dicendo: "Grazie, scusate per il disturbo e buona giornata". Intercettato poco dopo dai carabinieri mentre si stava allontanando alla guida della solita auto, il 35enne è sceso dall'auto e si è inginocchiato con le mani in alto dicendo: "Sono stato io a fare le due rapine".