Modena, dopo tre furti in 17 giorni parcheggiano il Suv sul marciapiede per "proteggere" il bar: scatta la multa

Il carro attrezzi aveva già agganciato il veicolo quando il figlio della titolare è accorso per spostarlo. Risultato: multa da 65 euro, più 200 di spese di rimozione, da pagare comunque. "Oltre al danno, la beffa", commentano Rita Marra e il figlio Marcello Grazioso. Il locale era stato colpito il 8, il 14 e il 25 luglio: bottini variabili, ma sempre danni ingenti. "Sapevamo che non si poteva parcheggiare lì, ma era per pochi giorni, giusto fino all'arrivo della cancellata - spiegano -, a qualcuno non è andata bene". Ora resta l'attesa per capire quanto l'assicurazione rimborserà dei danni: "Se va bene recuperiamo il 50%", dicono sconsolati.