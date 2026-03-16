Mantova, senza patente fugge all'alt dei carabinieri con un'ascia in auto: arrestato
Il 30enne sarà sottoposto a pene più severe come previsto dal nuovo decreto sicurezza nei confronti di chi, non fermandosi all'alt delle forze dell'ordine, fugge mettendo in pericolo l'incolumità altrui
© Carabinieri
È fuggito all'alt dei carabinieri a bordo di un'auto sulla cui aveva caricato un'ascia e, per di più, senza patente. Per questo, lo scorso 13 marzo, un 30enne tunisino è stato arrestato dai militari dell'Arma in provincia di Mantova. L'uomo, al volante di un'auto che non avrebbe potuto guidare, ha eluso il posto di blocco dei carabinieri dando vita a un inseguimento di circa dieci chilometri. Dopo aver bloccato il fuggiasco dopo una breve fuga a piedi, gli agenti hanno rinvenuto, nascosta sotto il sedile dell'auto, un'ascia. Oltre all'arresto, l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.
Le accuse
Il 30enne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e del nuovo reato introdotto dal decreto sicurezza appena entrato in vigore. Quest'ultimo prevede pene più severe per chi, non fermandosi all'alt delle forze dell'ordine, fugge mettendo in pericolo l'incolumità altrui. I carabinieri hanno infatti contestato al tunisino di aver causato, dandosi alla fuga, una serie di rischi per gli altri automobilisti e i pedoni "ignorando ogni regola del codice della strada". Oltre all'arresto, il giovane è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e sanzionato per la lunga serie di infrazioni al codice della strada. Il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora in provincia di Mantova.