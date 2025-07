Treviso, fugge dai carabinieri e si schianta contro gli alberi: auto si spezza in due, muore 23enne

Tragedia a Motta di Livenza, nel Trevigiano: un giovane di 23 anni ha perso la vita in un terribile incidente dopo aver tentato di sfuggire a un posto di blocco dei carabinieri. L'auto su cui viaggiava si è spezzata in due dopo l'impatto contro due alberi. A bordo sono stati trovati panetti di hashish. L'incidente è avvenuto la mattina del 15 luglio, intorno alle 8, in località San Giovanni, nel comune di Motta di Livenza. Alla guida di un'Alfa Romeo Brera c'era Kevin Anghel, 23enne residente a Pordenone e originario della stessa Motta. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri, il giovane ha accelerato bruscamente nel tentativo di evitare il controllo. Secondo quanto riferito dall'Arma, i militari non hanno ingaggiato un inseguimento: conoscevano il conducente e hanno immediatamente allertato la centrale operativa per segnalare il veicolo. Poco dopo, però, la situazione è precipitata.