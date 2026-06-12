Tragedia sul Gran Paradiso: morti tre alpinisti, due sono italiani

Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il Soccorso Alpino Valdostano per recuperare i corpi.
Corpi vicino ai 3600 metri
La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale unica-Cus poco dopo le ore 19:30 per il mancato rientro dei tre alpinisti. Immediato è stato attivato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi dei tre alpinisti a una quota di quasi 3600 metri. Le operazioni di riconoscimento saranno affidate al Sagf di Cervinia.