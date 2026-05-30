Cade dalla parete Nord del Gran Paradiso durante una scalata: morto un alpinista

Un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto durante un'escursione in alta quota e ha richiesto l'intervento dei soccorsi specializzati. Con la vittima si trovavano altri due alpinisti, che facevano parte della stessa cordata. I due sono stati recuperati in parete mediante verricello e trasportati a valle. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano (Sagf), impegnato nelle operazioni di recupero della salma. Il corpo dell'alpinista è stato successivamente trasferito a Entreves. Le attività di polizia giudiziaria e le procedure per il riconoscimento della vittima sono state affidate al Sagf di Entreves, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare ufficialmente l'alpinista deceduto.