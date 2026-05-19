Tragedia a Manhattan: donna precipita in un tombino aperto e muore

Una donna è precipitata in un tombino aperto nel pieno centro di Manhattan, uno dei cinque distretti di New York, ed è morta. È successo poco dopo le 23 di lunedì 18 maggio. Secondo la ricostruzione, la vittima - Donike Gocaj, di 56 anni - avrebbe aperto la portiera della sua auto parcheggiata accanto a un negozio di gioielli all'angolo tra Fifth Avenue e 52nd Street, avrebbe fatto un paio di passi per poi piombare improvvisamente nel vuoto. La donna, quando è stata soccorsa, era priva di sensi. È stata dichiarata morta in ospedale. Non sono ancora chiare le ragioni per le quali il tombino fosse aperto.