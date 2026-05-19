Tragedia a Manhattan: donna precipita in un tombino aperto e muore

Una donna è precipitata in un tombino aperto nel pieno centro di Manhattan, uno dei cinque distretti di New York, ed è morta. È successo poco dopo le 23 di lunedì 18 maggio. Secondo la ricostruzione, la vittima - Donike Gocaj, di 56 anni - avrebbe aperto la portiera della sua auto parcheggiata accanto a un negozio di gioielli all'angolo tra Fifth Avenue e 52nd Street, avrebbe fatto un paio di passi per poi piombare improvvisamente nel vuoto. La donna, quando è stata soccorsa, era priva di sensi. È stata dichiarata morta in ospedale. Non sono ancora chiare le ragioni per le quali il tombino fosse aperto.
Il testimone: "Un paio di passi, poi è caduta"
Il New York Post ha raccolto la testimonianza di un uomo che ha assistito alla tragedia. "Nel momento stesso in cui è scesa dal Suv, la donna ha chiuso la portiera dietro di sé, ha fatto solo un paio di passi in avanti ed è semplicemente caduta nel buco", ha ricordato il testimone, che ha sottolineato come la vittima non sembrasse "distratta" o al telefono.
Urlava: "Sto morendo"
"Era lì dentro, nella buca, e urlava che stava morendo. Continuava a ripetere: 'Sto morendo, sto morendo'", ha aggiunto il testimone. Soccorsa e trasportata al New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, la donna è deceduta in seguito alle ferite riportate.
Le ipotesi
Secondo quanto riportato da Abc News, le autorità hanno affermato che al momento dell'incidente stava fuoriuscendo del vapore dal tombino. "Siamo profondamente rattristati nel confermare che una cittadina è deceduta dopo essere caduto in un tombino aperto", ha fatto sapere la società che aveva in gestione il tombino. L'azienda ha aggiunto di aver aperto un'inchiesta interna "su come sia potuto accadere", mentre la polizia ha affermato che sarà il medico legale della città a stabilire ufficialmente la causa della morte.
Il precedente
La morte della donna ricorda quella di un senzatetto che nel 2019 fu trovato morto in un tombino due settimane dopo esservi precipitato. Tra gli altri episodi da incubo, da segnalare quello avvenuto nel 2020, quando un uomo di 33 anni cadde in una tana di topi nel Bronx dopo il crollo di un marciapiede. In quel caso, l'uomo fu tratto in salvo dai vigili del fuoco.