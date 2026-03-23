Un jet regionale della compagnia aerea Air Canada Express si è scontrato contro un veicolo di servizio durante l'atterraggio all'aeroporto LaGuardia di New York. A causa della collisione tra i due mezzi lo scalo è stato chiuso temporaneamente. L'aereo, un CRJ-900 proveniente da Montreal e operato dalla compagnia regionale Jass Aviation, avrebbe urtato il mezzo a una velocità di circa 39 chilometri orari. L'autorità statunitense per l'aviazione civile ha disposto la sospensione dei voli definendo la situazione "un'emergenza" e indicando un'elevata probabilità di proroga della misura. Diversi voli in arrivo presso l'aeroporto sono stati dirottati verso altri scali o sono rientrati al punto di partenza. Non risulta, al momento, nessun ferito.