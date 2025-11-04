Usa, sfiorata collisione tra Boeing ed eliambulanza a 10 secondi dall'impatto

I controllori di volo, come i dipendenti della Transportation Security Administration, sono dipendenti essenziali e sono tenuti a lavorare durante lo shutdown del governo federale nonostante non vengano retribuiti. La scorsa settimana, i dipendenti della TSA e della FAA che non si sono presentati al lavoro hanno causato enormi tempi di attesa per i controlli di sicurezza a Houston e ritardi negli aeroporti di tutto il paese. All'inizio di quest'anno, il Dipartimento dei Trasporti ha assunto 2.000 controllori di volo per cercare di far fronte a una carenza decennale, ma Duffy ha affermato che lo shutdown "avrà un impatto" ancora maggiore.