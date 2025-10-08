Negli Usa aeroporti sotto pressione: lo shutdown taglia i controllori, cresce la paura

La causa principale del caos nei cieli americani è lo shutdown federale, che costringe migliaia di lavoratori a operare senza retribuzione. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha confermato un aumento delle assenze per malattia tra i controllori e una drastica riduzione delle presenze in alcune aree, con punte del 50 per cento in meno rispetto al normale. "Se non ci sono controllori, rallentiamo il traffico per garantire la sicurezza dello spazio aereo", ha dichiarato.

Un caso emblematico si è verificato presso l'aeroporto di Hollywood Burbank, in California: la torre di controllo è rimasta priva di personale per oltre sei ore, con la gestione del traffico affidata da remoto al centro di San Diego. In quel periodo, si sono registrati ritardi medi di oltre due ore e mezzo e numerose cancellazioni, mentre le compagnie hanno lamentato l'impossibilità di coordinare efficacemente le operazioni.