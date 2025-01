Washington, l'incidente aereo ripreso da un'auto in transito

Tragedia nei cieli di Washington, dove un aereo passeggeri della American Airlines con a bordo 64 persone è precipitato nel fiume Potomac dopo essersi scontrato a mezz'aria con un elicottero militare durante un'esercitazione notturna. L'aereo, di dimensioni ridotte e utilizzato per tratte regionali, si stava avvicinando all'aeroporto nazionale Reagan intorno alle 21:00, ora locale, dopo essere partito da Wichita, in Kansas, quando è avvenuta la collisione con un Black Hawk che trasportava tre soldati e stava effettuando un volo di addestramento. Ecco il momento dell'impatto visto da un'auto in transito nella zona.