Disastro aereo Washington, carenza di personale alla torre di controllo

Secondo il rapporto di cui il Washington Post dà notizia, al momento della collisione due persone stavano gestendo il lavoro di quattro colleghi all'interno della torre di controllo del National. Cosa non "normale", conclude il rapporto, per quell'ora del giorno o per la quantità di traffico aereo su Washington, dove una media di oltre 100 elicotteri al giorno sfrecciano intorno e sotto i voli delle compagnie aeree in arrivo e in partenza.