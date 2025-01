Incidente aereo a Washington, una bufala la vicenda del pattinatore salvo grazie al suo cane

Il pattinatore statunitense Jon Maravilla ha smentito di essere scampato al disastro aereo avvenuto a Washington grazie al suo cane. Secondo quella che poi si è rivelata essere una bufala, lo sportivo non si era imbarcato sul volo American Eagle 5342 perché il suo animale era troppo grande per viaggiare in cabina. Di conseguenza, Maravilla avrebbe deciso di tornare a casa in auto, evitando così la tragedia che ha coinvolto il volo partito da Wichiata in Kansas. In realtà il pattinatore, sui suoi social, ha spiegato che effettivamente gli è stato negato l'imbarco, ma il suo volo era diretto ad Atlanta e non quello schiantatosi durante l'atterraggio a Washington.