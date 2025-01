Incidente aereo a Washington, collisione tra l'American Eagle 5342 e il BlackHawk: ecco cosa è successo

Le indagini sono in corso per determinare le cause dello schianto. Le prime ipotesi parlano di errore umano o guasto tecnico, ma l'FBI ha escluso la pista del terrorismo. Secondo i dati del transponder dell'aereo, il jet era a circa 400 piedi (120 metri) di altitudine e a una velocità di 140 miglia orarie (225 km/h) poco prima dell'impatto.