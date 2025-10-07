New York, due adolescenti morte sul tetto della metro: cos'è la letale sfida social del "subway surfing"

Due adolescenti sono state trovate morte sul tetto dell'ultimo vagone di un treno J in arrivo alla stazione Marcy Avenue, nel quartiere di Williamsburg, a Brooklyn. Secondo quanto riportato dal New York Times, le ragazze si erano arrampicate sul tetto del convoglio dopo che questo aveva attraversato il Williamsburg Bridge da Manhattan. Gli agenti della polizia di New York, intervenuti dopo una chiamata al 911 intorno alle tre del mattino, le hanno trovate prive di vita. Il personale medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso sul posto.

Le prime ricostruzioni indicano che le giovani stessero partecipando alla sfida del "subway surfing", una pratica che consiste nel restare in equilibrio all'esterno di un treno in movimento per filmarsi e pubblicare il video sui social.

"È straziante che due giovani ragazze se ne siano andate perché hanno pensato che surfare all'esterno di un treno fosse un gioco accettabile", ha dichiarato Demetrius Crichlow, presidente del New York City Transit. Le autorità non hanno diffuso le identità delle vittime, ma secondo il New York Post si tratterebbe di due amiche minorenni residenti a Brooklyn.