Nell'incidente che è costato la vita a Sofia Barbieri, il ragazzo prima inquadra la sua macchina, gravemente danneggiata sulla parte anteriore, poi le macchine delle forze dell'ordine che si allontanano: "Addio amica mia". Gira l'inquadratura e aggiunge: "Te lo giuro, questa è morta. Abbiamo rotto tutto stanotte, bro". In un ulteriore video, il giovane inquadra l'insegna della caserma dei carabinieri e aggiunge: "Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci hanno fatto…". Poi si mette a cantare.