"Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione" comincia così il nuovo reel condiviso dal ragazzo di Ceriale (Savona), autore del video choccante girato subito dopo l'incidente che è costato la vita a Sofia Barberi, 23 anni e lesioni gravissime per Elena B., passeggera sul motorino, alla quale è stato amputato un piede.
"Mi tocca cambiare vita" e ride...
Prima cita il generale Vannacci, parlando di remigrazione, e continua a sorridere mentre sta per imbarcarsi all'aeroporto di Malpensa su un volo di una compagnia low cost. Poi prosegue: "Mi ha rovinato la vita sto incidente. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p... Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua...". Il ragazzo è partito probabilmente per l'Olanda.
Il video choc subito dopo l'incidente
Nell'incidente che è costato la vita a Sofia Barbieri, il ragazzo prima inquadra la sua macchina, gravemente danneggiata sulla parte anteriore, poi le macchine delle forze dell'ordine che si allontanano: "Addio amica mia". Gira l'inquadratura e aggiunge: "Te lo giuro, questa è morta. Abbiamo rotto tutto stanotte, bro". In un ulteriore video, il giovane inquadra l'insegna della caserma dei carabinieri e aggiunge: "Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci hanno fatto…". Poi si mette a cantare.