Ragazza muore in un incidente, un ragazzo gira un video lo mette sui social e ride: "Questa è morta"
L'auto guidata da una neopatentata si è scontrata con il motorino su cui era la vittima. Grave la sua amica. Il giovane ha poi postato sui social un video di pentimento
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Un video postato sui social dopo un incidente, uno scontro auto-moto, nel quale ha perso la vita una ragazza, Sofia Barbieri, 23 anni tra pochi giorni, figlia dell'assessore del Comune di Ceriale (Savona) ai servizi sociali, Barbara De Stefano. Nel video il ragazzo, ride e dice "ve lo giuro, questa è morta abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto". Ore dopo, lo stesso ragazzo ha pubblicato un altro video, questa volta di scuse: "Non avevo capito la gravità delle cose, sono un coglione. Me ne vergogno".
L'incidente è avvenuto la notte scorsa sull'Aurelia. Le due ragazze che erano a bordo del motorino si sono scontrate con una Fiat 500 e sono state entrambe scaraventate a terra. Sofia è morta poco dopo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'altra ragazza, E.B., versa in gravi condizioni nello stesso ospedale.
La ragazza che guidava la 500 coinvolta nell'incidente è stata identificata dai carabinieri ed è stata denunciata per omicidio stradale e lesioni personali gravissime. Neopatentata, gli è stato ritirato il permesso di guida. E' stata sottoposta ad alcol e drug test e sarebbe risultata negativa.