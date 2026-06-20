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Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un Suv. L'impatto si è verificato tra le 3 e le 4 della notte lungo viale Roma. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili: le ferite riportate erano troppo gravi. Dopo la collisione, secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, chi si trovava sul veicolo coinvolto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce. Un elemento che ha immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine, impegnate a individuare i responsabili e a ricostruire con precisione quanto accaduto.
I soccorsi e gli accertamenti
L'allarme è stato lanciato poco prima delle 4 e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza. Sono arrivati l'automedica di Querceta, l'elisoccorso Pegaso 3 e le ambulanze della Misericordia di Lido di Camaiore e della Croce Bianca. Il diciottenne che si trovava sul lo scooter insieme alla vittima è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dello scontro e verificare ogni dettaglio utile. Secondo le informazioni emerse nelle ore successive, l'auto coinvolta sarebbe un Suv con targa svizzera. Sempre stando alle prime ricostruzioni, gli occupanti del mezzo sarebbero scesi dopo l'urto per poi allontanarsi a piedi. Si tratta di circostanze che dovranno essere confermate dagli accertamenti investigativi.