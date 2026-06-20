L'allarme è stato lanciato poco prima delle 4 e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza. Sono arrivati l'automedica di Querceta, l'elisoccorso Pegaso 3 e le ambulanze della Misericordia di Lido di Camaiore e della Croce Bianca. Il diciottenne che si trovava sul lo scooter insieme alla vittima è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dello scontro e verificare ogni dettaglio utile. Secondo le informazioni emerse nelle ore successive, l'auto coinvolta sarebbe un Suv con targa svizzera. Sempre stando alle prime ricostruzioni, gli occupanti del mezzo sarebbero scesi dopo l'urto per poi allontanarsi a piedi. Si tratta di circostanze che dovranno essere confermate dagli accertamenti investigativi.