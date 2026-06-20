Nell'incendio divampato nel resort di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali F.V., sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata.
Riunioni con l'ambasciata italiana e i responsabili del resort
In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della donna e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio (sarebbero più di 100). Continua l'opera di assistenza e di verifica sulle condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani.
Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro; sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche.
Evacuati 1.700 turisti, cause da chiarire
Le autorità fanno sapere che, a causa dell'incendio, sono stati evacuati quasi 1.700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine.
Il resort si trova a Bayahibe, una destinazione popolare per i turisti statunitensi e internazionali sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana, a circa 150 chilometri da Santo Domingo.
Le cause dell'incendio sono oggetto di indagine e il Centro Operativo di Emergenza del Paese ha dichiarato che sembra che "il fuoco si sia propagato rapidamente" a causa del vento e perché parte del tetto del resort era in paglia.