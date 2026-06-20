Nell'incendio divampato nel resort di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali F.V., sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata.