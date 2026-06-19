Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio sviluppatosi all'interno di un resort, vicinissimo al centro di Bayahibe, che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza.