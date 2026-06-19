Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio sviluppatosi all'interno di un resort, vicinissimo al centro di Bayahibe, che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza.
L'intervento della Farnesina
L'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo si è immediatamente attivata per seguire la situazione. Sul posto sono presenti l'ambasciatore Sergio Maffettone e funzionari diplomatici impegnati nelle operazioni di assistenza ai connazionali, come riferisce una nota della Farnesina.
Secondo quanto comunicato dall'operatore turistico, all'interno del resort erano presenti 285 cittadini italiani. Altri connazionali si trovavano invece in strutture collegate che non sono state interessate dall'incendio.
I voli per l'Italia
Un primo volo diretto a Verona era già programmato per la giornata di venerdì con a bordo circa 130 connazionali. Un secondo collegamento è previsto per sabato 20 giugno e consentirà il rientro di altri 80 italiani.
L'Ambasciata ha inoltre attivato una speciale unità di emergenza per assistere i turisti che dovessero aver smarrito o perso i documenti durante l'evacuazione. Il servizio consentirà il rilascio rapido dei documenti di viaggio necessari per il ritorno in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo personalmente l'evolversi della situazione.