La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia, un gruppo che riunisce famiglie italiane, francesi e svizzere. È proprio lì che i familiari italiani avrebbero appreso delle decisioni scolastiche, poi confermate da quanto raccontato al Corriere della Sera dal padre di uno dei giovani ex ricoverati al Niguarda. "Ce lo hanno detto i genitori svizzeri: le scuole sostenevano che non era possibile equiparare chi aveva frequentato tutti i mesi a chi ne aveva frequentati solo pochi. Io la trovo una mancanza di umanità incredibile", ha dichiarato l’uomo, sottolineando lo shock per una decisione percepita come rigida dopo una tragedia così grave.