Crans-Montana, i messaggi in chat dei Moretti: "Attenti con le candele, il Constel rischia di bruciare e la porta di sicurezza è chiusa?"

È il 21 agosto 2021. Jacques Moretti scrive sulla chat "Constel", che racchiude tutti i dipendenti del discobar: "Ciao a tutti, volevo sapere se la porta di sicurezza del Constel di fronte ai bagni è ancora bloccata? E se nessuno la usa?". E continua: "Inoltre, le porte del palazzo sono rimaste ancora aperte, bloccate aperte? Spero sempre che non siate voi? Ve l'ho già detto? Confermatemi per favore? Grazie". Poco dopo un suo collaboratore risponde: "Sì la porta è sempre bloccata. Sì, ne abbiamo parlato e non si lasciano aperte le porte!". La risposta del titolare del locale è una reazione con l'emoji del pollice in su.