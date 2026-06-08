Crans-Montana, nuove ombre sui Moretti: il finanziatore della coppia accusato di traffico d'armi

Traffico illegale di armi, arruolamento non autorizzato di mercenari in Africa e riciclaggio di denaro con criminali di guerra. Sarebbero queste le accuse mosse davanti alle procure di Sion, Parigi e Berna, da uno dei legali delle vittime del rogo del locale di Crans-Montana, nei confronti di Daniel Donnet-Monay. Gli addebiti verso l'uomo, riportati da Il Messaggero, altro non fanno che gettare - ancora una volta - un'ombra sospetta anche sulle attività di Jacques e Jessica Moretti. Questo perché sarebbe stato proprio Donnet-Monay, fondando la fiduciaria Aags, a consentire ai coniugi indagati per la strage di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, di aprire il disco-pub a Crans, grazie a un prestito da 20mila euro.