"Per quanto riguarda le candele scintillanti, ne ho ordinate 900, ma dobbiamo ritirarle in Francia perché sono esplosive e non le spediscono in Svizzera. Anche i braccialetti di Capodanno, che abbiamo ordinato, arriveranno presto. Ne abbiamo abbastanza". A parlare in un audio WhatsApp è Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito de Le Constellation a Crans Montana, il locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone dopo il rogo scoppiato all'interno della sala principale. Il file è stato depositato nelle scorse ore in procura, a Sion.