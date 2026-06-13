Speciale La strage di Crans-Montana
Depositati in procura

Crans-Montana, gli audio di Jessica Moretti prima della strage: "Ho ordinato le candeline, sono esplosive"

"Ne ho ordinate 900, ma dobbiamo ritirarle in Francia", aveva detto la proprietaria de Le Constellation il 6 dicembre

13 Giu 2026 - 20:39
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"Per quanto riguarda le candele scintillanti, ne ho ordinate 900, ma dobbiamo ritirarle in Francia perché sono esplosive e non le spediscono in Svizzera. Anche i braccialetti di Capodanno, che abbiamo ordinato, arriveranno presto. Ne abbiamo abbastanza". A parlare in un audio WhatsApp è Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito de Le Constellation a Crans Montana, il locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone dopo il rogo scoppiato all'interno della sala principale. Il file è stato depositato nelle scorse ore in procura, a Sion.

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"Ne ho ordinati 500, quindi basteranno per entrambi gli anni. Questa volta li ho presi rossi, così possiamo distinguerli facilmente da quelli di Senso, che sono dorati... beh, in realtà, neri. Sono rimaste delle candele scintillanti o sono finite tutte? Fammi sapere", prosegue Jessica Moretti.

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