"Per quanto riguarda le candele scintillanti, ne ho ordinate 900, ma dobbiamo ritirarle in Francia perché sono esplosive e non le spediscono in Svizzera. Anche i braccialetti di Capodanno, che abbiamo ordinato, arriveranno presto. Ne abbiamo abbastanza". A parlare in un audio WhatsApp è Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito de Le Constellation a Crans Montana, il locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone dopo il rogo scoppiato all'interno della sala principale. Il file è stato depositato nelle scorse ore in procura, a Sion.
"Ne ho ordinati 500, quindi basteranno per entrambi gli anni. Questa volta li ho presi rossi, così possiamo distinguerli facilmente da quelli di Senso, che sono dorati... beh, in realtà, neri. Sono rimaste delle candele scintillanti o sono finite tutte? Fammi sapere", prosegue Jessica Moretti.