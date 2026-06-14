Per quanto riguarda il logo della fondazione, quest'ultimo raffigura un angelo creato con i simboli base dell'architettura, un cuore e sotto una torre, che è quella della tragedia. Il significato è che il bene vince sul male, o quantomeno questo è l'auspicio.



È stata anche scritta una fiaba su Marco e Gloria: "Il cavaliere e la principessa"...

Sì, è un'idea che è venuta a mia moglie, pensando che a nostro figlio, quando era piccolo, piaceva molto ascoltare le fiabe. L'ha scritta lei: nella storia il cavaliere è Marco e la principessa è Gloria. Il testo è stato rivisto da un mio carissimo amico di Roma, che faceva per mestiere il revisore di testi, il quale ha anche provveduto poi a realizzare la versione in inglese. La fiaba è stata infatti stampata in entrambe le lingue: ne abbiamo distribuite già 11mila copie.



La fondazione vi aiuta a convivere col dolore?

Sì, la fondazione ci aiuta a dare un senso alla nostra vita e a cercare di trarre dalla tragedia anche qualcosa di buono per gli altri e indirettamente per noi. Fare del bene aiuta a stare bene. Siamo molto impegnati, tra l'altro: partecipiamo a eventi, a convegni di professionisti, architetti, ingegneri, per portare la nostra testimonianza e ricordare cosa accade quando non si usano i principi base sulla sicurezza. E, come dicevo, incontriamo anche gli studenti e sono momenti molto belli.



Cosa fate il 14 giugno da quel 14 giugno?

Due anni fa siamo andati a Londra, anche se eravamo abbastanza restii per il timore di vivere una cerimonia pesante. Invece, è stata una bella commemorazione: si è svolta all'interno di una chiesa ed è stata un mix di funzione religiosa, di testimonianze di persone che hanno subito perdite e di gruppi multietnici che cantavano, suonavano e ballavano. Avevamo intenzione di andarci anche quest'anno, ma poi siamo stati subissati da troppi impegni, ci andremo sicuramente l'anno prossimo, perché sarà il decennale. Il 14 di quest'anno ci troveremo in una funzione religiosa con un gruppo abbastanza vasto di ragazzi e amici di Marco e Gloria, tra questi sicuramente i componenti del Consiglio di Amministrazione della fondazione, che tra l'altro è abbastanza snello: io sono il presidente, mia moglie è vicepresidente, e poi ci sono quattro ragazzi, tutti architetti e amici di Marco e Gloria, che ci danno una mano. Dopo la funzione, andremo a mangiare qualcosa tutti assieme.



Le chiedo, infine, un ricordo di Marco e Gloria.

Si sono conosciuti nel 2014 all'Università Iuav di Venezia, entrambi venivano dalla fine di un rapporto. È subito nato un grande amore. Insieme stavano veramente molto bene. Avevano sempre dato tante soddisfazioni alle proprie famiglie, nessun problema, nessuna preoccupazione. Non ho mai sentito i genitori di Gloria lamentarsi per la loro figlia e noi non abbiamo mai avuto modo di lamentarci di Marco, è sempre stato un ragazzo educato, tranquillo, studioso, determinato. Si sono laureati tutti e due nel 2016 e poi hanno deciso di andare insieme a Londra. Si sono organizzati in pienissima autonomia; una volta arrivati, hanno iniziato un corso intensivo di perfezionamento della lingua inglese, che già conoscevano bene e, dopo, hanno iniziato a mandare curricula per trovare subito un'occupazione. Sono stati assunti entrambi, in due studi diversi. Erano due ragazzi veramente bravi. Sarebbero dovuti venire la settimana dopo la tragedia per festeggiare il compleanno di Marco.