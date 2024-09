Londra, il rapporto sull'incendio della Grenfell Tower: "Disonestà e incompetenza"

Quasi nessuno viene risparmiato nella requisitoria sintetizzata stamane da sir Martin: dalle aziende che produssero o installarono i pannelli incriminati alla società che curò un restauro fatto al risparmio nel 2011, fino ai responsabili politici. A quest'ultimo riguardo, il documento chiama sul banco degli imputati i vari governi (conservatori e laburisti), succedutisi "dai primi Anni Novanta", per "i decenni di fallimenti" e "le occasioni perdute" di legiferare in modo piu' severo sui rivestimenti a rischio. Nello specifico, viene chiamato in causa anche il governo Tory-LibDem di David Cameron e Nick Clegg, colpevole d'aver addirittura alleggerito nel 2010 le regole di controllo. Nel mirino anche l'amministrazione del municipio di Kensington and Chelsea, per la "persistente indifferenza" di fronte ai ripetuti allarmi della comunità locale in materia di "sicurezza delle persone più vulnerabili". Parole che appaiono in netto contrasto con la conclusione assolutoria verso la presunta buona fede delle autorità municipali, contenuta a suo tempo in una controversa inchiesta giornalistica dello scrittore Andrew O'Hagan).