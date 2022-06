Londra, rogo Grenfell Tower: una tavola apparecchiata ricorda le 72 vittime

"Chiediamo giustizia per le vittime", hanno fatto presente i familiari londinesi dei morti nel rogo "In questi giorni di festa, riporta il Mattino di Padova - abbiamo apparecchiato questa tavola, affinché nessuno si dimentichi di questa tragedia, avvenuta il 14 giugno 2017". Sui piatti sono impressi tutti i nomi delle vittime. Di questa iniziativa era al corrente anche il padre di Marco Gottardi, Giannino: "L'idea è nata dal comitato locale Justice4Grenfell, associazione londinese nata per evitare che possano riaccadere altre tragedie come quella della Grenfell Tower.

"Approvo questa loro scelta, in questi giorni di festa per tutto il Regno Unito, perché tiene accesa la memoria e indica la strada della giustizia e della prevenzione", ha aggiunto