Rogo Grenfell Tower, verso risarcimento di soli 69mila euro per Gloria e Marco | I legali annunciano battaglia

L'avvocato Maria Cristina Sandrin, che segue la famiglia di Gloria Trevisan, a La Repubblica ha respinto con forza la proposta economica che sembra emergere in queste ultime ore: "Non accetteremo mai. Qui qualcuno ignora lo shock psicologico di una famiglia che non solo non ha più la propria figlia ma che ha vissuto la morte in diretta fino all'ultimo istante".

"E' questo il valore dei nostri ragazzi perduti? Attribuire un valore a un figlio non è mai possibile ma una stima così al ribasso non fa che aprire una nuova ferita nelle famiglie", ha sottolineato il legale.

Per Marco e Gloria, così come per le altre 70 vittime, sono state fatali le istruzioni date loro di restare barricati in casa. I due fidanzati, 26 anni lei e 27 lui, dal 24esimo piano del grattacielo in fiamme telefonarono ai loro genitori che, nel frattempo, vedevano le immagini di quanto stava accadendo in diretta tv.