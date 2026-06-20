Aveva 46 anni

Repubblica Dominicana, chi era Francesca Valentino: l'italiana morta nell'incendio del resort

Originaria di Caserta, aveva vissuto a Bayahibe, dove si trova il sito in cui si è verificato il rogo

20 Giu 2026 - 11:49
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La donna italiana morta nell'incendio che ha quasi distrutto completamente un resort nella Repubblica Dominicana è Francesca Valentino, 46enne originaria di Caserta. Valentino aveva vissuto a Bayahibe, come risulta dai suoi profili social, dove si trova il resort in cui si è verificato l'incendio.

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Valentino sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Avrebbe perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Sarebbe stata trasportata in ospedale con un'auto privata.

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