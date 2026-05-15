Gli atolli delle Maldive, il mare turchese e le trappole per sub: 42 morti negli ultimi 6 anni
Secondo le autorità, non c'è mai stato un incidente più grave di quello in cui hanno perso la vita i 5 italiani. Ma dal 2020 sono 112 i morti in acqua
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È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive quello in cui hanno tragicamente perso la vita cinque italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive alla americana Cbs, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità.
Le morti nell'acqua delle Maldive: 112 negli ultimi sei anni
Le Maldive, con la loro barriera corallina e le acque turchesi mozzafiato, sono uno dei luoghi più amati dai sub. Si tratta, per di più, di una nazione spezzettata su quasi 1.200 isolette sparse per circa 800 chilometri a cavallo dell'equatore nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, offrendo migliaia di appoggi e diversi siti perfetti per le immersioni. Nonostante ciò, nelle Maldive si registra un tasso abbastanza basso di incidenti in acqua. Si tratta comunque di numeri importanti: i media locali parlano almeno 112 turisti morti in incidenti marini, di cui 42 durante immersioni o snorkeling, negli ultimi sei anni. Mai era accaduto, però, che cinque persone perdessero la vita in un solo tuffo.
Le ultime vittime
A dicembre, una turista britannica è morta durante un tuffo con bombole. Il marito, un uomo di 71 anni, è deceduto pochi giorni dopo a seguito di un malore, causando probabilmente dal dolore della perdita. Pochi mesi prima, a giugno, un turista giapponese 26enne è scomparso dopo un'immersione subacquea nei pressi della capitale nel mese di giugno.