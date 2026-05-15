Gli atolli delle Maldive, il mare turchese e le trappole per sub: 42 morti negli ultimi 6 anni

È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive quello in cui hanno tragicamente perso la vita cinque italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive alla americana Cbs, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità.