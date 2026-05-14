Maldive da record: oltre 54mila italiani nei primi tre mesi del 2026

Il dato del 2026 segna un'ulteriore crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando gli arrivi dall'Italia si erano fermati a 50.815. Un incremento che si inserisce in una tendenza positiva iniziata già nei mesi precedenti. A gennaio 2026 il numero complessivo dei visitatori era cresciuto del 4,6% rispetto all'anno precedente, mentre a febbraio l'aumento aveva raggiunto il 15,7%. Anche il 2025 era iniziato con numeri particolarmente alti. A gennaio dello scorso anno gli arrivi internazionali avevano toccato quota 214mila, con una crescita del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le statistiche diffuse dal ministero del Turismo e dell'Ambiente avevano inoltre evidenziato un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando i visitatori erano stati circa 205mila. Nel tempo gli italiani hanno mantenuto una posizione stabile tra i principali mercati turistici dell'arcipelago, piazzandosi costantemente al terzo posto dietro Cina e Russia. A scegliere le Maldive sono soprattutto le donne, che rappresentano il 54,1% dei visitatori contro il 45,9% degli uomini. Nonostante il quadro generale positivo, marzo ha mostrato qualche segnale di rallentamento. Nel corso del mese il numero di visitatori con scalo è risultato inferiore del 20,7% rispetto al mese precedente. Una flessione che potrebbe essere collegata al clima di incertezza internazionale e che ha coinvolto diversi mercati strategici. In calo, infatti, anche i turisti provenienti dagli Stati Uniti (-12,9%), dall’India (-12,4%) e dalla Francia (-11,3%).