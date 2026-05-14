Chi sono i cinque italiani morti durante l'immersione alle Maldive

Originaria di Poirino (Torino), Muriel Oddenino era una biologa ed ecologa marina. Aveva una laurea triennale in Scienze naturali a Torino; poi ha proseguito gli studi all'Università di Genova, dal 2019 al 2022 e ha lavorato come ricercatrice all'università di Bari per 11 mesi dal 2023 al 2024. Era una collega di Monica Montefalcone: era, infatti, assegnista di ricerca del dipartimento di Scienze della terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova.