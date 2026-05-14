Chi sono i cinque italiani morti durante l'immersione alle Maldive
Monica Montefalcone, ricercatrice, è deceduta insieme alla figlia Giorgia Sommacal e alla collega Muriel Oddenino. Con loro l'istruttore di sub Gianluca Benedetti e il laureato in Biologia marina Federico Gualtieri
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Una ricercatrice con la figlia, una ecologa marina, un operation manager e un laureato in biologia marina. Sono i cinque italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di giovedì 14 maggio. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. I nomi sono: Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino.
Monica Montefalcone
Ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino, Montefalcone - di 51 anni - era professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova. Lavorava per il Distav, il dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'ateneo. Volto noto anche in tv, la docente era conosciuta per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni progetti in ambito marino, quali Talassa, GhostNet e MER "A16-A18".
Laureata con 110 e lode in Scienze biologiche a Milano, aveva dedicato gran parte della sua vita allo studio dell'habitat costiero delle Maldive, e in particolare alla Posidonia oceanica, una pianta acquatica. Dal 2013 era responsabile scientifica di importanti attività di ricerca dedicate alle scogliere coralline delle Maldive.
Giorgia Sommacal
Vent'anni, nata a Genova, Giorgia Sommacal era la figlia di Monica Montefalcone. Giovane universitaria, è morta insieme alla madre durante l'immersione.
Gianluca Benedetti
Originario di Padova, Gianluca Benedetti era un operation manager, istruttore subacqueo e capobarca. Dopo una lunga esperienza nel mondo delle banche e della finanza, aveva deciso di esplorare nuove strade e di trasformare la subacquea, passione di lunga data e impegno lavorativo già svolto da molti anni part-time in Italia, in un'attività a tempo pieno.
Per Benedetti, un primo contatto con le Maldive avvenne nel 2017. Un'esperienza che si è trasformata in una permanenza di circa 7 anni, salvo una breve parentesi indonesiana. Benedetti si definiva "una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura, del cinema classico e degli scacchi".
Federico Gualtieri
Oiginario di Borgomanero, in provincia di Novara, Federico Gualtieri era appassionato di subacquea. Laureato in Biologia marina ed Ecologia marina all'Università di Genova, si trovava alle Maldive per una ricerca di due settimane con la propria docente: Monica Motenfalcone, appunto. Aveva dedicato la sua tesi alla diversità ed ecologia dei Corallimorphari e degli Zoanthari negli atolli centrali delle Maldive.
Muriel Oddenino
Originaria di Poirino (Torino), Muriel Oddenino era una biologa ed ecologa marina. Aveva una laurea triennale in Scienze naturali a Torino; poi ha proseguito gli studi all'Università di Genova, dal 2019 al 2022 e ha lavorato come ricercatrice all'università di Bari per 11 mesi dal 2023 al 2024. Era una collega di Monica Montefalcone: era, infatti, assegnista di ricerca del dipartimento di Scienze della terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova.
Amante delle immersioni e del mare, era coautrice di ricerche scientifiche focalizzate sulla conservazione degli ecosistemi marini. Tra le ultime pubblicazioni, una era dedicata alla "Dinamica temporale delle praterie di Posidonia oceanica nell'Area di tutela marina di Capo Mortola".