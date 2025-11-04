Tragedia in Nepal, morti cinque alpinisti italiani: nove le vittime in due incidenti sull'Himalaya

Confermato il decesso di Alessandro Caputo e Stefano Farronato: i due sono stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare), mentre stavano scalando il monte Panbari
Ci sono cinque italiani tra le vittime di due incidenti separati in Nepal, tra le vette himalayane. Una violenta tempesta di neve e una valanga hanno ucciso complessivamente nove persone, cinque sono italiane, che in questi giorni erano impegnate in differenti scalate nel massiccio asiatico. Le autorità locali hanno confermato, tra gli altri, il decesso di Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che stavano tentando di scalare il Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya.
Alessandro Caputo (sx), Stefano Farronato (dx)
Da venerdì 31 ottobre si erano perse le tracce di Caputo e Farronato: i due erano stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). La Farnesina, in una nota ufficiale, ha riferito che il decesso è stato confermato dalle autorità locali.
E' sopravvissuto invece Valter Perlino, l'alpinista di Pinerolo (Torino), capospedizione dello stesso gruppo di Caputo e Farronato. Perlino era rimasto al campo base per un problema al piede, mentre gli altri due erano saliti più in quota. "L'idea di mio marito era di raggiungere i compagni nei giorni successivi - dice la moglie Gloriana Salvai -. Ha sempre mantenuto i contatti radio con li altri due fino a domenica notte, quando loro erano in tenda sotto la tormenta di neve. Lunedì ha lanciato l'allarme e ha partecipato alla ricerca. Le tende non c'erano più, il campo era sepolto di neve. Poi il ritrovamento dei due corpi".
In un'altra area del massiccio una valanga ha colpito lunedì un gruppo di 12 persone al campo base del picco Yalung Ri, a 5.630 metri, nel Nepal centrale. Sette le persone morte nel disastro, tra cui tre italiani, due nepalesi, un tedesco e un francese, secondo quanto ha riferito all'Afp Phurba Tenjing Sherpa, che fa capo a Dreamers Destination, organizzatore della spedizione. Lo sherpa ha affermato di aver "visto tutti e sette i corpi". I superstiti dell'incidente sono stati tratti in salvo e trasportati in elicottero nella capitale Kathmandu martedì mattina, ha spiegato l'alto ufficiale di polizia Gyan Kumar Mahato, del distretto di Dolakha. Tra quelli soccorsi ci sono due alpinisti francesi e due nepalesi.