Tragedia in Nepal, morti cinque alpinisti italiani: nove le vittime in due incidenti sull'Himalaya

E' sopravvissuto invece Valter Perlino, l'alpinista di Pinerolo (Torino), capospedizione dello stesso gruppo di Caputo e Farronato. Perlino era rimasto al campo base per un problema al piede, mentre gli altri due erano saliti più in quota. "L'idea di mio marito era di raggiungere i compagni nei giorni successivi - dice la moglie Gloriana Salvai -. Ha sempre mantenuto i contatti radio con li altri due fino a domenica notte, quando loro erano in tenda sotto la tormenta di neve. Lunedì ha lanciato l'allarme e ha partecipato alla ricerca. Le tende non c'erano più, il campo era sepolto di neve. Poi il ritrovamento dei due corpi".